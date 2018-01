Montalbano, coppia di anziani muore in incidente

Una coppia di anziani di Montalbano ha perso la vita in un incidente avvenuto intorno a mezzogiorno. La tragedia si è consumata lungo la strada che collega il centro di Montalbano con la contrada Melizzo, a circa 5 chilometri dal centro.

Per cause ancora in corso di accertamento la jeep sulla quale viaggiavano è precipitata in una scarpata a circa 70 metri. Sul posto sono giunti i carabinieri di Montalbano, i vigili del fuoco, il 118 ed il medico legale che ha constatato il decesso dei due anziani.