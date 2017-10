Secondo falso allarme bomba in 12 ore - FOTO

Esattamente come ieri pomeriggio, ma in un luogo diverso. Una valigia sospetta, abbandonata per strada. Stavolta sul viale della Libertà, all'interno della villetta Attilio Salvatore, di fronte agli imbarcaderi della Caronte.

I carabinieri sono intervenuti prontamente, hanno messo in sicurezza la zona e l'hanno fatta brillare con il supporto degli artificieri della polizia. La valigia era vuota, proprio come il trolley ritrovato ieri pomeriggio davanti alla chiesa di Sant'Antonio Abate, sul Corso Cavour.