Motoscafo affonda alle Eolie - LE FOTO

A Panarea un motoscafo è affondato per cause ancora in fase di accertamento. È successo alle 18.40 di ieri. C'erano quattro persone a bordo, tre adulti e un bambino, tutti illesi.

Carabinieri e civili hanno sventato una tragedia. La barca ha uno squarcio considerevole e ha urtato contro uno scoglio sulla spiaggia delle formiche. Indagini in corso dei militari dell'Arma. Al momento nessun indagato.