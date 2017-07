E la Vespa attraversò lo Stretto di Messina

L'impresa del Vespa Club Villa San Giovanni è riuscita. Questa mattina una Vespa anfibia ha attraversato lo Stretto di Messina, un esperimento effettuato per la prima volta in Italia, e secondo solo allo storico precedente di Moneret che nel 1952 attraversò il Canale della Manica.

All'evento ha partecipato anche il Vespa Club Messina.

Spiega il direttivo del Vespa Club di Villa San Giovanni: “Il progetto dell'attraversamento dello Stretto di Messina in Vespa nasce dalla passione e dall'inventiva di un vespista di Villa San Giovanni, Francesco Foti, vice presidente del Vespa Club locale ed esperto appassionato della mitica due ruote. La realizzazione di questo straordinario progetto trova per primo nell'amico Francesco Pratticò, Presidente del locale Vespa Club e autentico vespista nel DNA, un prezioso collaboratore.

La fase realizzativa del progetto si è sviluppata nella Sede Coordinata di Villa San Giovanni dell’Istituto Nautico E. Fermi di Bagnara Calabra, presso la quale Francesco Foti è attualmente docente di Meccanica e Macchine. Il tutto ha preso forma grazie all'entusiasmo con cui il dirigente scolastico prof.ssa Graziella Ramondino ha accolto l'idea, alla professionalità del prof. Mario Malavenda, responsabile dell'officina macchine utensili, e dall'assistente tecnico Antonino Greco, che hanno curato la parte telaistica e l'assemblaggio. In ultimo, grande impegno e passione del gruppo di allievi che ha partecipato attivamente alla fase realizzativa.

Si tratta, in particolare, di una struttura d’acciaio e alluminio su cui è stata posizionata una Vespa Piaggio, modello faro basso del 1953 che, mediante una catena cinematica trasmette il moto ad un’elica, mentre il galleggiamento è affidato a due Kayak biposto, forniti dal primo sponsor che ha creduto nell’impresa, la DECATHLON di Gioia Tauro.

Le prove in mare del prototipo si sono svolte nelle acque antistanti Porticello di Villa San Giovanni, mentre l'attraversamento dello Stretto di Messina in Vespa si svolgerà il 30 Luglio 2017. Impresa che ha le carte in regola per entrare nella storia, simile a quella che fu a termine nel 1952 dal francese Georges Monneret, che con la sua Vespa faro basso resa anfibia, attraversò il Canale della Manica in sole 5 ore”.