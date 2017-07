Messina, crolla il tetto di una casa a Torre Faro

Diverse segnalazioni in città di disagi e problemi causati dall'intensa pioggia che è caduta per poco più di un'ora.

Vigili del fuoco e forze dell'ordine al lavoro per diversi interventi. Il più delicato, a Torre Faro. In via Fortino è crollato il tetto di un'abitazione a causa di infiltrazioni di acqua dovute proprio alla forte pioggia di questa mattina. Sul posto la Polizia Municipale.