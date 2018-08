Nozze Ferragnez, ci sarà anche la ruota panoramica / FOTO

Noto

Tutto pronto per il matrimonio dell’anno, tra Chiara Ferragni e Fedez. L’evento, che sarà seguito sui social network dagli oltre 20 milioni di fan della coppia, sarà ospitato dalla cittadina barocca, inserita nel patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco. Scelta l’isola per via delle origini siciliane di mamma Ferragni, l’incantevole luogo che ospiterà le nozze è un’antica tenuta immersa in 27 ettari di verde nelle campagne tra Noto e Palazzolo Acreide, “La Dimora delle Balze”, una tenuta nobiliare, acquistata 10 anni fa dagli imprenditori Pino ed Elena Lops e sapientemente ristrutturata salvando colone e capitelli greco romani e gli affreschi. Un luogo stupendo che ha già accolto mercoledì Chiara Ferragni e il piccolo Leone e che ospiterà i familiari e gli amici vip.



Ma le nozze di “The Ferragnez” (hashtag ormai in tendenza sui social) non si esauriranno con la sola cerimonia. La celebrazione sarà preceduta stasera da una grande ed esclusiva festa nel centro storico di Noto: a palazzo Nicolaci, appartenuto ai Principi di Villadorata, gli sposi accoglieranno per la prima volta gli ospiti. Chiara e Fedez al tramonto di oggi si muoveranno dalla Dimora delle Balze verso il centro storico preceduti da un lungo corteo di auto d’epoca. L’esclusiva e mondana festa si terrà nel cortile interno di palazzo Nicolaci e nella Loggia del Mercato, in una Noto blindata per l’occasione. Un aperitivo al tramonto e poi musica e balli fino a notte inoltrata nei due spazi all’aperto del palazzo. La coppia si intratterrà anche nel piano nobile dell’edificio storico dove sono custoditi pregiati arredi e sono visibili affreschi risalenti al 1700.

Tanti i vip invitati: agli altri si aggiungono i nomi del rapper J-Ax, della modella Bianca Balti, del cantante Mika. Ieri la sposa ha fatto il sopralluogo nel palazzo nobiliare dove si terrà la festa ed è stato il primo bagno di folla. Tanti i fan che hanno chiesto di fare un selfie, privilegio concesso a pochi.



Dopo il party di stasera l’appuntamento per tutti gli invitati, circa 150, sarà domani al tramonto alla Dimora delle Balze. Chiara Ferragni indosserà un abito di Chistian Dior confezionato dalla stilista Maria Grazia Chiuri mentre Fedez si è affidato Donatella Versace. Al calar del sole si terrà la cerimonia e seguirà la festa in stile Coachella musical and arts festival che ogni anno richiama in California celebrità e influencer di tutto il mondo.



Un pezzo d’America in Sicilia, è stata già installata la grande ruota panoramica, che oltre ad essere scenografica, potrà essere utilizzata da tutti gli invitati. Per la cena di nozze la coppia ha ingaggiato una squadra di chef di fama internazionale ma i profumi e i sapori dell’isola saranno i protagonisti del banchetto, soprattutto per quanto riguarda i dolci. L’addobbo floreale verrà curato da due ditte specializzate di Palermo e di Palazzolo Acreide. Il fiore scelto da Chiara e che sarà protagonista è l’ortensia, bianca e blu.



A curare gli aspetti organizzativi del matrimonio è la wedding planner Alessandra Grillo, “l’amica delle star”. Valentina Ferragni, sorella della sposa, webstar seguita da 2 milioni di follower, è tra i testimoni. Le damigelle saranno sei: le sorelle di Chiara Francesca e Valentina e 4 amiche del cuore: tutte vestiranno in georgette di seta rosa con intarsi di pizzo, in abiti creati da Alberta Ferretti in collaborazione con Eco-Age. Gli sposi, reduci da una lunga vacanza a Ibiza, dovrebbero rimanere tutta domenica nelle Dimora delle Balze e partire per Milano solo all’inizio della prossima settimana.

Due mascotte raffiguranti gli sposi si aggireranno per il centro storico per distribuire gadget della coppia. La coppia non sarà sposata né dal sindaco Corrado Bonfanti né dal vescovo, monsignor Antonio Staglianò (che aveva scritto una canzone rap dedicata alla coppia): a sposarli sarà un amico.