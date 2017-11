Costruisce gondola con 350 cassette frutta / Foto gallery

Il maestro carpentiere è Angelo Boscolo, della società Remiera Francescana, posa accanto alla sua gondola, che ha costruito utilizzando 350 cassette in legno per la frutta recuperate al mercato di Rialto, a Venezia, 26 novembre 2017. La gondola è in rimessaggio e rifinitura all'interno del cantiere della Remiera San Francesco della Vigna, nel sestiere di Castello, in attesa del varo ufficiale previsto per la Regata dei Babbo Natale, il 17 dicembre prossimo.