MeToo / Migliaia di donne in piazza contro abusi sessuali

Migliaia di donne hanno protestato oggi in 11 città della Francia contro gli stupri con lo slogan 'MeToo', sull'onda crescente delle accuse contro l'ex re di Holliwood Harvey Weinstein travolto dallo scandalo degli abusi sessuali.

Il gruppo 'Les Effronte-e-s' ha lanciato un appello alle donne affinché "vadano nelle strade per mostrare che siamo migliaia e migliaia a dover vivere, ammortizzare il colpo, metabolizzarlo e gestire esperienze spesso traumatizzanti". A Parigi alcune centinaia di donne si sono radunate a Piazza della Repubblica. In Francia, secondo le statistiche, oltre 80.000 donne ogni anno sono vittima di stupri o tentati stupri ma solo il 10 per cento sporge denuncia.