Halloween, da occhi a pelle tutti i rischi da evitare

Dai rischi per gli occhi a quelli per la pelle, passando per costumi e accessori che devono essere sicuri per la salute. La festa di Halloween è ormai quasi una tradizione anche da noi, e per viverla senza fastidiose conseguenze è meglio seguire alcuni accorgimenti.



Uno degli ultimi appelli, a pochi giorni dalla festa, è della Association of Optometrists birtannica, e riguarda le lenti a contatto colorate e "mostruose" molto usate per le feste. Questi accessori, sottolineano gli esperti britannici, sono spesso comprati in negozi di scherzi o sul web, e sono vendute senza istruzioni e precauzioni d’uso, come il fatto che non vanno mai condivise con altri, conservate in acqua di rubinetto o tenute tutta la notte. Nei casi più estremi possono provocare problemi permanenti alla vista. «Tratto pazienti con problemi causati dalle lenti tutti gli anni - racconta ad esempio alla Bbc Badrul Hussain, optometrista del Moorfields Eye Hospital - anche bambini sotto i 16 anni. Non conoscere gli elementi basilari del'uso delle lenti a contatto può mettere a grander rischio di sviluppare problemi anche permanenti».



Queste le regole elaborate dagli esperti: far controllare le lenti da un ottico esperto; tenerle pulite usando le soluzioni specifiche; non tenere le lenti tutta la notte; non invertirle e non scambiarle con altri; non farle entrare a contatto con

l'acqua, ad esempio in piscina o sotto la doccia.



Altri consigli vengono dalle agenzie Usa, paese dove la tradizione di festeggiare Halloween è ben radicata. Il Cdc ad esempio raccomanda di testare sempre i cosmetici in piccole aree della pelle prima di usarli, per verificare se si è allergici, e

toglierli sempre prima di andare a letto. I costumi dovrebbero essere se possibile resistenti al fuoco e non contenere sostanze

coloranti pericolose. Per i bambini che dovessero imitare i coetanei anglosassoni andando di casa in casa per fare 2dolcetto

o scherzetto" inoltre l’Fda raccomanda di non accettare cose fatte in casa da sconosciuti, di evitare di mangiare troppi dolcetti tutti insieme e di fare attenzione ad eventuali allergeni. «I genitori di bambini molto piccoli inoltre - si legge ancora sul sito del Cdc - dovrebbero rimuovere ogni dolcetto a rischio soffocamento, dalle gomme da masticare alle caramelle dure ad eventuali piccoli giochi che potrebbero essere stati messi nei sacchetti».