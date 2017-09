Sfratto 95 enne, Peppina lascia casetta in lacrime

Giuseppa Fattori, 'Peppina', la terremotata di 95 anni, ha lasciato in lacrime la casetta di legno abusiva costruita per lei dai familiari in un terreno edificabile di sua proprietà nella frazione Moreggini a San Martino di Fiastra. Anche se sembra che sia slittato il sequestro della struttura disposto dalla Procura di Macerata in attesa del riesame, i familiari hanno preferito portarla a Castelfidardo (Ancona), a casa di una delle figlie.

A salutare 'Peppina' un centinaio di persone, tra comitati dei terremotati, gente comune, ma anche esponenti di Forza Nuova, il capogruppo della Lega nord alla Regione Marche Sandro Zaffiri. Presenti anche una ventina di agenti, tra polizia e carabinieri e una pattuglia di rappresentanti dei media. "Oggi per me muore lo Stato" ha detto la figlia Agata, mentre Gabriella, che ospiterà 'Peppina', ha fatto presente che "noi non vogliamo andare contro lo Stato. A mia madre abbiamo promesso che la riporteremo qui il 7 ottobre per il suo anniversario di matrimonio".