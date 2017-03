Apple lancia nuovo iPad e iPhone rosso

Apple rinfresca la linea di tablet lanciando un nuovo iPad da 9,7 pollici erede dell'iPad Air, rispetto a cui è più veloce ma soprattutto meno caro. L'annuncio è il più corposo dei tre fatti oggi dalla casa di Cupertino, che ha svelato anche i nuovi iPhone rossi a sostegno della lotta all'Aids e l'applicazione Clips, per realizzare "video espressivi".

Il nuovo iPad, con display Retina, pesa meno di 500 grammi e promette una giornata intera di autonomia. Il tablet monta il processore A9 progettato da Apple con architettura a 64 bit di classe desktop, che "offre un'elaborazione e prestazioni grafiche ultraveloci per le app e i giochi", dichiara la compagnia. Il prezzo è più leggero rispetto al vecchio iPad Air: parte da 409 euro per il modello wi-fi con memoria da 32 GB, e da 569 euro per la versione che aggiunge la connessione cellulare. Sarà disponibile dalla prossima settimana in una ventina di Paesi, Italia inclusa.

Contestualmente all'iPad, Apple ha annunciato la versione con scocca rossa di iPhone 7 e 7 Plus, un'edizione speciale frutto della collaborazione ormai decennale con l'organizzazione no-profit Product Red per la lotta all'Aids (finora Apple ha contribuito al Fondo globale con 130 milioni di dollari). I due melafonini in alluminio rosso saranno disponibili in tutto il mondo da venerdì 24 marzo nei modelli da 128 GB e 256 GB a partire da 909 euro.

L'ultimo annuncio ha riguardato Clips, una nuova app che consente di combinare clip video, foto e musica per creare filmati, da personalizzare con effetti o sottotitoli e da condividere sui social o attraverso l'applicazione Messaggi. Sarà scaricabile gratuitamente a partire da aprile.