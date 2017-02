Halima Aden, da ex profuga a top model

Da bambina viveva in un campo profughi in Kenya, ma a 19 anni ha già realizzato un sogno: modella tra le protagoniste dell'ultima Fashion Week di New York. Halima Aden, diciannovenne somala, è arrivata a New York quando aveva ancora 6 anni. Poi la carriera da star della passerella, sfilando anche in pelliccia e con il velo che le copriva la testa. E su Instagram ha già decine di migliaia di follower.