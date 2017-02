Diletta Leotta e l'abito "troppo sexy"

Sexy in rosso, con un abito in due pezzi, gonna sontuosa e spacco profondo, la giornalista catanese di Sky Sport Diletta Leotta racconta all'Ariston i cyber attacchi subiti e invita a "denunciare le violazioni della privacy" e a "non aver paura". Poi intona la sua canzone preferita di Sanremo, Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Chiamato in causa come "il conduttore che dribbla come Messi, ha il carisma e la forza di Ibrahimovic, segna come Cristiano Ronaldo", Carlo Conti commenta con rammarico il risultato di Roma-Fiorentina, finita 4-0: "Sono preoccupato perché domani arriva Totti".

Immancabili, comunque, le polemiche sui social: su Twitter e Facebook è stata accusata di avere indossato un abito troppo sexy, non consono al tema trattato. "Non puoi parlare della violazione della privacy - scrive su Twitter la presentatrice tv Caterina Balivo - con quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna".

Ma molti utenti difendono la giornalista di Sky Sport ritenendo eccessive e "bigotte" le critiche all'abbigliamento.