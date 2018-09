Vasto incendio nella notte a Catanzaro

Un vasto incendio è scoppiato la scorsa notte nel quartiere Cavita di Catanzaro. Ci sono volute diverse ore di lavoro dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale per domare un incendio di arbusti e macchia mediterranea che ha interessato le colline a ridosso di un complesso residenziale di recente realizzazione.



Sul posto due squadre della sede centrale con supporto di autobotte, la squadra del distaccamento di Sellia Marina e quella dei Vigili Volontari del distaccamento di Girifalco.



Ben 23 unità dei vigili del fuoco con sei automezzi per circoscrivere più fronti di fuoco in prossimità delle abitazioni. Tanta paura tra gli abitanti della zona. Alcuni residenti, alla vista delle altissime lingue di fuoco, hanno provveduto in via precauzionale ad allontanarsi volontariamente dalle abitazioni.



Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal funzionario ispettore antincendio Massimo Conforti. Non si registrano danni a persone o alle abitazioni.