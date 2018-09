In fiamme furgone di panini e bibite

Alcune squadre del distaccamento di Lamezia Terme dei Vigili del fuoco sono intervenute alle ore 23.00 circa di ieri sera in località Pesce e Anguille nel comune di Gizzeria Lido per un incendio che ha interessato un furgone a uso rivendita di bibite e panini.

Il rogo ha completamente distrutto il veicolo che al momento era parcheggiato e chiuso. All'interno, durante le operazioni di spegnimento, sono state rinvenute quattro bottiglie di gpl che tempestivamente sono state allontanate dalle fiamme e poste in sicurezza.

Da verifica effettuata dal personale dei Vigili del fuoco non è stato rinvenuto alcun elemento utile sull'origine dell'incendio ma, al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Numerose le chiamate pervenute alla sala operativa dei Vigili del Fuoco per segnalare l’incendio.

Non risultano danni a persone.