Op. Golf Tours, arresti per furto e ricettazione

Operazione Golf Tours, scoperto un sodalizio criminale dedito a furti e ricettazione. Quattro persone arrestate, due sottoposte ai domiciliari e un ricercato, questo il bilancio dell'attività investigativa condotta dalla Procura di Lamezia in collaborazione con la squadra mobile di Catanzaro. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa nel commissariato di Lamezia dal procuratore della Repubblica Salvatore Curcio dal dirigente della Polizia di Stato Marco Chiacchiera. Il sodalizio criminale effettuava furti in tutta la regione e aveva come base operativa una falegnameria a San Pietro Apostolo. L'attività è stata sequestrata. Gli arrestati sono Cosimo Passalacqua, 45 anni; Giovanni Berlingieri, 59 anni; Giovanni Berlingieri, 53 anni; Angelo Guerino, 24 anni; Mario Maruca, 59 anni (domiciliari); Domenico Bevilacqua, 59 anni (domiciliari)