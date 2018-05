Beccato con la droga

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato uno spacciatore trovato in possesso di circa 50 grammi di droga all’interno della sua abitazione. L’arresto è scattato a seguito di un controllo effettuato dagli investigatori della Squadra Mobile della sezione antidroga che, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio in città, hanno perquisito l’abitazione di P.L. classe ’65, conosciuto dai poliziotti per i suoi precedenti, all’interno della quale, in un’intercapedine, rinvenivano un contenitore in plastica contenente hashish ed eroina; in un altro punto della casa recuperavano un secondo contenitore in vetro di una nota marca di cioccolatini piemontesi con all’interno cocaina ed eroina confezionata in bustine di cellophane pronte allo spaccio e, infine, nascosti sotto l’imbottitura di una sedia trovavano due pacchetti di sigarette pieni di altra droga già confezionata in singole dosi. Oltre a questo gli agenti recuperavano una somma di denaro di circa 800€ probabilmente frutto dell’attività di spaccio e un bilancino di precisione. Lo spacciatore veniva, quindi, accompagnato in Questura e successivamente in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.