Aggredisce i suoi tre figli, arrestato 71enne

I carabinieri della locale Stazione di Satriano, agli ordini del neo comandante maresciallo Emanuele Meraglia, hanno arrestato un uomo del luogo Angelo Antonio Arcidiacono di 71 anni con l’accusa di violenza privata e lesioni personali aggravate ai danni dei tre figli. Il settantunenne per motivi vari, legati a dissidi familiari di carattere economico, si è recato sul luogo di lavoro dei figli in via del progresso a Satriano Marina e li ha aggrediti con un bastone di legno.

Qualcuno dei figli è riuscito a disarmare l’aggressore che nel frattempo ha sfilato dalla tasca un coltello a scatto. Per fortuna l’arrivo tempestivo dei carabinieri ha evitato il peggio, infatti, l’uomo al loro arrivo ha cercato di disfarsi dell’arma. Due dei tre figli hanno riportato diverse ferite. L’arresto è stato convalidato dal giudice di turno di Catanzaro con l’obbligo di dimora nel comune di Soverato e la contestuale permanenza presso la propria abitazione dalle ore 21 alle ore 7.