Quattro persone sono rimaste intossicate da ossido di carbonio in un appartamento a Soveria Mannelli, nella Presila catanzarese. Due di loro in condizioni particolarmente gravi sono state trasportate con l’elisoccorso in ospedali vicini. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che stanno facendo indagini per capire la causa dell’intossicazione.