Si lancia dal finestrino del treno, soccorso dai pompieri

Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro, nelle prime ore del pomeriggio, per il recupero di una persona lanciatosi dal finestrino di un convoglio ferroviario FdC tra le stazioni di Madonna del Pozzo e Cavorà.

Le cause in corso di accertamento. La persona, individuata in una zona adiacente la linea ferrata è stata recuperata dai vigili del fuoco in collaborazione con personale suem118. La persona, ancora in vita, ricevute le prime cure sul posto è stato successivamente trasportato presso presidio ospedaliero. Le condizioni non sono gravi