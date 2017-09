Catanzaro, allagamenti e disagi FOTO

A seguito dei messaggi di allertamento meteo emesse dalla Protezione Civile Regionale, il sindaco Sergio Abramo, ha chiesto al capo gabinetto, Antonio Viapiana, di riunire d’urgenza il COC, Centro operativo comunale, per fare il punto sulla situazione, venutasi a creare a seguito delle abbondanti precipitazioni che si sono abbattute sul capoluogo calabrese fin dalla mattinata, causando disagi soprattutto nei quartieri a sud della città. Alla riunione, tenutasi a palazzo de nobili questa mattina alle ore 9, hanno partecipato il dirigente, dei settori gestione del territorio e lavori pubblici, Gennaro Amato, affiancato dal tecnico Grandinetti, il vicecomandante della Polizia locale Amedeo Cardamone, affiancato dai colonnelli Salvatore Furriolo, Cinzia Mazza in rappresentanza del coordinatore del Gruppo di volontari della Protezione civile comunale, Pierpaolo Pizzoni.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato che sono, già, operative le Unità tecniche mobili del settore Gestione del territorio e le pattuglie della Polizia locale, nelle zone del territorio maggiormente esposte al rischio di dissesto idrogeologico, soprattutto nell’area di Janò, e nella zona porto di Catanzaro Lido dove si registrano allagamenti. Esclusi alcuni disagi alla circolazione veicolare. E’ stato verificato, inoltre, come non si siano create, fortunatamente, particolari criticità grazie alla propedeutica opera di manutenzione dei canali, dei pozzetti e dei fossi voluta dal sindaco Abramo e predisposta dal dirigente Amato d’intesa con l’assessore ai lavori pubblici Franco Longo. Amato ha anche assicurato che sono state allertate le ditte delle manutenzioni delle reti idriche e fognarie e che le squadre comunali sono già a lavoro nelle aree dove sono state segnalate le maggiori criticità. Il capo gabinetto ha chiesto di essere costantemente aggiornato sull’evolversi della situazione, in modo da tenere informato il sindaco Abramo, in quanto nella giornata le previsioni indicano un intensificarsi delle piogge accompagnate da forti raffiche di vento. Viapiana ha quindi, disposto che i settori comunali competenti rimangano allertati per monitorare eventuali pericoli e ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti solo a quelli di stretta necessità.