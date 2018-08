L'ex sindaco di Lamezia è candidabile.

L'ex sindaco di Lamezia Paolo Mascaro è candidabile. L'ha deciso il Tribunale di Lamezia rigettando la richiesta avanzata dal ministero dell'Interno contro il primo cittadino in carica al momento del terzo scioglimento per mafia del consiglio comunale, lo scorso novembre.

Accolta invece la richiesta d'incandidabilità per gli ex consiglieri comunali lametini Giuseppe Paladino e Pasqualino Ruberto, coinvolti nell'inchiesta "Crisalide" contro il clan Torcasio-Cerra-Gualtieri e imputati di concorso esterno in associazione mafiosa per avere stretto un'intesa elettorale con la cosca.