Sott'acqua Nicotera e dintorni

Strade allagate, frane e disagi sull'intero territorio di Nicotera sferrato per tutta la notte dalla pioggia. In località Filippellla è anche crollato un muro di un'abitazione ma non si registrano feriti. Invasa dall'acqua non soltanto la marina ma anche il quartiere stazione dove i binari si sono trasformati in canali. Al momento bloccata la circolazione dei treni. Chiusa a causa di una frana la strada tra Nicotera e la marina dove sono esondati i torrenti e lo stesso è avvenuto al confine con Joppolo. A Nicotera sono mobilitati da ore i soccorsi (vigili del fuoco,carabinieri e 118) mentre alla prefettura di Vibo è attivo il centro coordinamento soccorsi che segue l'evolversi della situazione.

Ruspe in azione nel quartiere stazione, rimasto isolato, per rimuovere una frana e liberare la strada. Tra nicotera e joppolo da questa notte sono in azione quattro squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale con idrovore e altri mezzi speciali. Ancora completamente allagati i binari.