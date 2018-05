Corpo carbonizzato in un'auto in fiamme

Alle 4.20 una squadra di vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, distaccamento di Soverato, è intervenuta in Via Panoramica nel comune di Soverato per l'incendio di un'autovettura. Coinvolta dalle fiamme una Fiat 500 andata completamente distrutta. All'interno dell'auto, lato guida, rinvenuto il corpo carbonizzato di una persona il cui riconoscimento è in fase di accertamento. Intervento delle unità vigili del fuoco è valso allo spegnimento del rogo ed alla messa in sicurezza della vettura.

Accertamenti in atto da parte dei carabinieri del Comando Compagnia di Soverato.