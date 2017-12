Pullman si ribalta a Villa, numerosi feriti

VILLA SAN GIOVANNI

Sfiorata la tragedia allo svincolo di Villa sul curvone che dal tracciato autostradale immette sulla bretella: una quindicina e i feriti, tra cui una donna in prognosi riservata.

Ma il bilancio poteva essere decisamente più grave, perché il bus di linea con partenza Pesaro Urbino e destinazione finale Catania (penultima tappa Messina) si è "coricato" su se stesso scivolando per qualche decina di metri fino al guard raill che divide le corsi di immissione verso l’A2 in entrambe le direzioni di marcia e di uscita.

“Conformazione della curva” si vocifera tra gli addetti ai lavori, ma è chiaro che saranno i rilievi, in atto, a spiegare le cause dell’incidente. Solo dieci giorni orsono (era domenica 17 dicembre) ben due camion si sono “adagiati” nella stessa curva di San Filippo Neri: il primo un autoarticolato crotonese che trasportava finocchi la mattina; il secondo un camion vuoto verso le 20. Anche quel giorno come stamattina c’era forte vento e una leggera pioggerellina a rendere scivoloso l’asfalto.

