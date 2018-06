La telefonata del Papa a De Luca... scherzo della Zanzara

La Zanzara, il programma radiofonico e condotto da Giuseppe Cruciani con la collaborazione di David Parenzo, mandando in onda l'ormai celebre "telefonata" di Papa Francesco al neo eletto sindaco di Messina Cateno De Luca, ha rivelato che si è trattato dell'ennesimo scherzo realizzato dallo staf di Radio 24.

La voce di Papa Francesco, in realtà, era quella Andro Merkù, uno dei protagonisti del programma in onda dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 21, imitatore, nonché presentatore, giornalista, autore e conduttore radio-televisivo che è alla sua quinta stagione milanese come redattore e terza voce de "La Zanzara".



Gli scherzi telefonici proposti da Merkù proprio a La Zanzara dal 2010 ad oggi (imitando Renzi, Hack, Vendola, Tremonti, Barnard, Cancellieri, Moggi, Zoff, Casaleggio, Grillo, Papa Francesco, Berlusconi, Massimo Ferrero ed altri), hanno creato veri e propri casi nazionali.